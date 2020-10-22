22 октября. Mossovetinfo.ru – Программу льготной ипотеки по ставке в 6,5% продлят до 1 июля 2021 года, об этом заявил премьер-министр России в ходе заседания правительства.



Мишустин отметил, что программа касается миллионов людей. Она хорошо себя зарекомендовала



Программа льготной ипотеки была запущена по предложению президента России Владимира Путина в середине апреля. Первоначально планировалось, что программа будет действовать до 1 ноября текущего года. Позднее в правительстве предложили продлить программу.



14 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% до середины 2021 года.