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Власть     22.10.2020 12:59

Программа льготной ипотеки будет продлена до 1 июля 2021 года

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Теги:  Правительство РФ  ипотека  Михаил Мишустин  льготная ипотека 

22 октября. Mossovetinfo.ru – Программу льготной ипотеки по ставке в 6,5% продлят до 1 июля 2021 года, об этом заявил премьер-министр России в ходе заседания правительства.

Мишустин отметил, что программа касается миллионов людей. Она хорошо себя зарекомендовала

Программа льготной ипотеки была запущена по предложению президента России Владимира Путина в середине апреля. Первоначально планировалось, что программа будет действовать до 1 ноября текущего года. Позднее в правительстве предложили продлить программу.

14 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% до середины 2021 года.


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Теги: 
Правительство РФ  ипотека  Михаил Мишустин  льготная ипотека 

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