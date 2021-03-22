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Власть     22.03.2021 15:54

Путин намерен 23 марта сделать прививку от коронавируса

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Теги:  Владимир Путин  Путин  коронавирус 

22 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует во вторник, 23 марта, сделать прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в ходе совещания по вопросам вакцинации против COVID-19.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какой именно вакциной привьется Путин, ответил, что это будет одна из трех российских вакцины, все они «надежные и хорошие».

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. В России для вакцинации доступны три российские вакцины. Разработанный НИЦ имени Гамалеи препарат «Спутник V» был зарегистрирован в августе прошлого года, и стал первой в мире вакциной от коронавируса. 14 октября в России была зарегистрирована вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор». 20 февраля была зарегистрирована вакцина «Ковивак», которую разработали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  коронавирус 

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