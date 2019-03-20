20 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин назначил Бату Хасикова временно исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия, соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.



Занимавший должность главы республики Алексей Орлов подал в отставку.



Хасиков – известный российский кикбоксер, в 2012-214 году был членом Совета Федерации от Калмыкии, до этого работал в парламенте республики. В последнее время занимал должность советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи.