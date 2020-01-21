21 января. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимира Путин назначил заместителем председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.



С декабря 2010 года Хуснуллин занимает должность заместителем мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.



Биография Марата Хуснуллина