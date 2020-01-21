Другие материалы
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Власть
21.01.2020, 21:18
Назначение Хуснуллина вице-премьером является оценкой работы стройкомплекса Москвы - Собянин
21 января. Mossovetinfo.ru – Назначение Марта Хуснуллина вице-премьером российского правительства является оценкой работы стройкомплекса Москвы и высокой оценкой работы самого Хуснуллина, написал м...
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Власть
21.01.2020, 21:06
Андрей Бочкарев возглавил стройкомплекс Москвы
21 января. Mossovetinfo.ru – Андрей Бочкарев назначен заместителем мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Указ подписал мэр столицы Сергей Со...
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Власть
21.01.2020, 20:44
Состав правительства РФ
21 января. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин своими указами назначил заместителей председателя правительства РФ и федеральных министров. Состав правительства РФ выглядит след...