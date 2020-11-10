10 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России назначил утвержденных Госдумой вице-премьера и федеральных министров, соответствующие указы опубликованы на официальном сайте Кремля.
Ранее сообщалось, что Госдума поддержала назначение Алекснадра Новака вице-премьером российского правительства, а также поддержала кандидатуры пяти федеральных министров, которые были предложены премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Николай Шульгинов назначен главой Минэнерго, Виталий Савельев стал главой Минтранса, Ирек Файзуллин назначен главой Минстроя, Александр Козлов возглавил Минприроды, Алексанлр Чекунков стал руководителем Минвостокразвития.
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