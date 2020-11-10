 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Власть     10.11.2020 18:12

Путин назначил на должности утвержденных Госдумой вице-премьера и министров

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Владимир Путин  министры  назначения  Правительство РФ 

10 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России назначил утвержденных Госдумой вице-премьера и федеральных министров, соответствующие указы опубликованы на официальном сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что Госдума поддержала назначение Алекснадра Новака вице-премьером российского правительства, а также поддержала кандидатуры пяти федеральных министров, которые были предложены премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Николай Шульгинов назначен главой Минэнерго, Виталий Савельев стал главой Минтранса, Ирек Файзуллин назначен главой Минстроя, Александр Козлов возглавил Минприроды, Алексанлр Чекунков стал руководителем Минвостокразвития.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Владимир Путин  министры  назначения  Правительство РФ 

Возврат к списку

Лента новостей

18:12 Власть Путин назначил на должности утвержденных Госдумой вице-премьера и министров

15:58 Другое Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка России по футболу

15:45 Власть Госдума утвердила предложенные Мишустиным кандидатуры 5 федеральных министров

15:23 Власть Госдума утвердила кандидатуру Александра Новака на пост вице-премьера

15:08 В мире В мире клинические испытания проходят 47 вакцин от коронавируса - ВОЗ

Актуальные материалы

14:18 Другое Московские футбольные клубы будут согласовывать с властями число болельщиков на трибунах

14:18 Город (Москва и область) Ресторанам и кафе Москвы запретили обслуживать посетителей в ночное время

14:18 Город (Москва и область) Музеи в Москве закроют с 13 ноября

14:17 Город (Москва и область) Театры и кинотеатры в Москве с 13 ноября смогут пускать не более 25% зрителей

14:16 Город (Москва и область) Собянин упростил получение льготного статуса для многодетных семьей

21:31 Город (Москва и область) В Подмосковье введены дополнительные ограничения из-за коронавируса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru