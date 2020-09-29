29 сентября. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса, сообщается на официальном сайте Кремля.
Президент отметил, что не все люди понимают опасность, с которой столкнулись не только Россия, но и весь мир.
«Инфекции вообще, инфекционные заболевания, и COVID не в последнюю очередь, являются таким тихим, незаметным, но очень опасным противником, опасным врагом», - заявил Путин.
По словам Путина, вводимые ограничительные меры людям уже надоели и это можно понять, но задача профессионального сообщества, руководителей всех уровней, аккуратно, терпеливо, но настойчиво объяснять людям ситуацию и необходимость предпринимаемых мер предосторожности.
Президент также заявил, что наибольшее число заболевших коронавирусом фиксируется в Москве, как это было и во время весенней волны, однако это означает, что регионы должны быть готовы к любому развитию событий. Именно для этого регионам были предоставлены специальные полномочия. Однако меры по борьбе с коронавирусом в регионах должны приниматься при административном и методическом сопровождении федерального центра.
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