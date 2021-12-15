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Власть     15.12.2021 15:54

Путин: нужно создать механизм контроля за ценами на стройматериалы

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Теги:  Путин  Хуснуллин  нацпроекты  строительство  цены  контроль  развитие 

15 декабря, - Mossovetinfo.ru - Президент РФ Владимир Путин, комментируя доклад вице-премьер РФ Марата Хуснуллина на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, в части значительного роста цен на стройматериалы, сказал, что необходимо создать механизм контроля за ценами, а «не просто профилактические беседы».

«Механизмы должны быть постоянные здесь, не просто профилактические беседы. Механизм контроля нужно создать, прямой диалог», - сказал Путин.

По информации Марата Хуснуллина, себестоимость строительства жилья в России выросла с начала 2021 года на 22% из-за удорожания стройматериалов. Строительство школ подорожало на 26%.

По данным Росстата, с начала 2021 года стройматериалы в России в среднем подорожали на 23,5%.
Хуснуллин отметил, что его разочаровывают данные по росту стоимости песка, достигшему отметки в 100%.
Хуснуллин сказал, что в ближайшее время с регионами будет вестись активная работа по сдерживанию цен на металлы и стройматериалы.

Открывая заседание совета, как сообщает сайт Кремля, Путин отметил ускорение по программе расселение аварийного жилья.
«В целом с опережением графика идёт и расселение аварийного жилья. За 10 месяцев текущего года в новые современные квартиры переехали 120 тысяч человек – это столько же, сколько за все два предыдущих года.
Напомню, что уже совсем скоро, в январе, мы запустим новую программу расселения. Она охватит жильё, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Средства на эти цели – 45 миллиардов рублей на ближайшие два года – заложены в федеральный бюджет», - сказал Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции из Ново-Огарево открывая заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Фото: пресс-служба Президента РФ


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Теги: 
Путин  Хуснуллин  нацпроекты  строительство  цены  контроль  развитие 

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