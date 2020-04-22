22 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон, о мерах налоговой поддержке граждан и бизнеса, в условиях распространения коронавируса, закон опубликован на официальном портале правовой информации.



Согласно закону, от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) освобождаются выплаты врачам, которые работают с пациентами, зараженными короанвирусом.



Кроме того, для организаций и предприятий предусмотрены налоговые льготы при закупке средств индивидуальной защиты и тест-систем для диагностики коронавируса.