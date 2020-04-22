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Власть     22.04.2020 13:19

Путин освободил от НДФЛ выплаты врачам, работающим с зараженными коронавирусом

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Теги:  Владимир Путин  законы  коронавирус  налоги  льготы 

22 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон, о мерах налоговой поддержке граждан и бизнеса, в условиях распространения коронавируса, закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) освобождаются выплаты врачам, которые работают с пациентами, зараженными короанвирусом.

Кроме того, для организаций и предприятий предусмотрены налоговые льготы при закупке средств индивидуальной защиты и тест-систем для диагностики коронавируса.


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Теги: 
Владимир Путин  законы  коронавирус  налоги  льготы 

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