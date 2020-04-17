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Власть     17.04.2020 16:15

Путин отметил сложную ситуацию с коронавирусом в Коми и Владимирской области

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Теги:  Владимир Путин  коронавирус 

17 апреля. Mossovetinfo.ru – В Республике Коми и во Владимирской области складывается сложная ситуация с распространением коронавируса, губернаторы должны отчитаться, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в регионах РФ.

Президент также отметил, что Москва первой столкнулась с распространением коронавируса, но сейчас эта проблема уходит в регионы, и необходимо, чтобы жители всех регионов страны были готовы преодолеть возникающие проблемы.

Путин также подчеркнул, что число заболевших растет по всей стране и пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден.

В четверг, 16 апреля стало известно, что случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех 85 российских регионах.


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Теги: 
Владимир Путин  коронавирус 

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