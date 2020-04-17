17 апреля. Mossovetinfo.ru – В Республике Коми и во Владимирской области складывается сложная ситуация с распространением коронавируса, губернаторы должны отчитаться, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в регионах РФ.



Президент также отметил, что Москва первой столкнулась с распространением коронавируса, но сейчас эта проблема уходит в регионы, и необходимо, чтобы жители всех регионов страны были готовы преодолеть возникающие проблемы.



Путин также подчеркнул, что число заболевших растет по всей стране и пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден.



В четверг, 16 апреля стало известно, что случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех 85 российских регионах.