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Власть     24.03.2021 10:14

Путин отрешил от должности губернатора Пензенской области Белозерцева

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Теги:  Владимир Путин  Путин  указ  кадры  губернаторы  Иван Белозерцев  Белозерцев  увольнение 

24 марта. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин отрешил от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

Белозерцев отрешен от должности в связи с утратой доверия.

21 марта Белозерцев был задержан и доставлен в Москву по подозрению в получении взяток на сумму в 31 миллион рублей. 22 марта суд арестовал Белозерцева на 2 месяца

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  указ  кадры  губернаторы  Иван Белозерцев  Белозерцев  увольнение 

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