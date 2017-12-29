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Власть     29.12.2017 08:34

Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума

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Теги:  Россия  Путин  МРОТ 

29 декабря, Mossovetinfo.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума трудоспособного населения.
«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года в сумме 9 489 руб. в месяц»,— говорится в документе на официальном портале правовой информации.  Закон вступит в силу с 1 января 2018 г.

С 1 января 2018 г. МРОТ установлен в размере 9 тыс. 489 руб. в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 г., а с 1 января 2019 г. - в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения по России.

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Теги: 
Россия  Путин  МРОТ 

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