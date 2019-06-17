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Власть     17.06.2019 17:09

Путин подписал закон об ужесточении ответственности за «пьяные» ДТП

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Теги:  Владимир Путин  закон  ДТП  уголовная ответственность 

17 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает уголовную ответственность за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие человеческие жертвы или тяжелые травмы пострадавших, закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон подразумевает внесение изменений в статью 264 Уголовного кодекса РФ. Согласно законопроекту, в случае, если в ДТП произошедшем по вине водителя в состоянии алкогольного опьянения человек получит тяжелые травмы, виновник может быть наказан заключением на срок от 3 до 7 лет (ранее до 4 лет). В случае гибели человека виновник может быть наказан заключением на срок от 5 до 12 лет лишения свободы (ранее от 2 до 7 лет). В случае гибели двух и более человек, виновник может быть наказан заключением на срок от 8 до 15 лет (ранее от 4 до 9 лет).

Ранее закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.


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Теги: 
Владимир Путин  закон  ДТП  уголовная ответственность 

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