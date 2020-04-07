7 апреля. Mossovetinfo.ru – Презилент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом во вторник, 7 апреля, поинтересовался у вирусологов можно ли сократить режим нерабочих дней, стенограмма совещания опубликована на официальном сайте Кремля.



В ответ Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев заявил, что к этому вопросу можно будет вернуться через неделю. По словам Кутырева, несмотря на то, что рост заболеваемости коронавирусом в России продолжается, учитывая инкубационный период, эффект от ограничительных мер станет ясен через неделю.



При этом Кутырев отметил, что важно продолжать работу по профилактике коронавируса, чтобы разорвать эпидемиологические цепочки.



Период нерабочих дней был введен в России 30 марта по 5 апреля. В начале апреля Путин продлил период нерабочих дней был продлен до 30 апреля. При этом позднее президент допустил, что режим нерабочих дней может быть сокращен, если позволит ситуация.