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Власть     17.05.2021 19:48

Путин поручил подготовить законопроект об учете домашних животных

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Теги:  Владимир Путин. поручения  законопроекты  животные 

17 мая. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин поручил Правительству подготовить поправки в законодательство о ведении учета домашних питомцев и мониторинга бездомных животных, поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Поручение дано по результатам проверки исполнения поручений в области ответственного отношения к животным.

Правительству также поручено подготовить поправки в законодательство об особенностях владения и распоряжения со стороны организаций и муниципальных образований в отношении бездомных животных, в том числе в части передачи их новых хозяевам. Законопроект также должен установить ответственность данных организаций.

В середине марта в Госдуму был внесен законопроект, снимающий запрет на умерщвление бездомных животных. Однако он вызвал резкое недовольство общественности и СМИ, в результате через два дня законопроект был отозван.

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Теги: 
Владимир Путин. поручения  законопроекты  животные 

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