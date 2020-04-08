8 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент Путин поручил правительству разработать механизм автоматического продления документов.



«Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям. Поэтому прошу Правительство также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца», заявил Путин в ходе совещания с губернаторами по борьбе с коронавирусом.