16 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.



Ранее, в своем обращении к гражданам России 11 мая, Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней. Глава государства отметил, что главы регионы будут сами принимать решение о характере ограничений.



О введении режима нерабочих дней в связи с распространением коронавируса Владимир Путин объявил в ходе телеобращения к нации 25 марта. 2 апреля режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля.