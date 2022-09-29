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Власть     29.09.2022 20:58

Путин потребовал вернуть домой тех, кто был мобилизован без оснований

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Теги:  Путин  Совбез  частичная мобилизация  законность  эффективность 

29 сентября. Mossovetinfo.ru - 29 сентября Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности и перед началом совещания остановился на организации работы по частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что перед отправкой в части в обязательном порядке мобилизованные должны проходить дополнительную военную подготовку, слаживание, обучение людей.

"Вы знаете, что по предложению Министерства обороны и Генерального штаба с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация.
Все поручения Правительству, Министерству обороны, Генеральному штабу, главам регионов даны. Сформулированы и критерии, по которым проводится частичная мобилизация.
Повторю: призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в Вооружённых Силах, имеет востребованные военно-учётные специальности и соответствующий опыт. При этом призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке должны проходить дополнительную военную подготовку. Обращаю внимание: такое слаживание, обучение людей – требование, которое должно выполняться неукоснительно", - сказал Президент РФ.

Также Путин потребовал разобраться с организацией призыва, качеством снабжения, вернуть домой тех, кто был мобилизован без оснований

"Вместе с тем, в ходе мобилизационных мероприятий – от граждан поступает много информации на эту тему: об организации самого призыва, качества снабжения, бытовых условий и других вопросов – в ходе мобилизации возникает много вопросов, и нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь – по тем гражданам, кому, например, полагается отсрочка. Например, имеются в виду многодетные отцы, или люди, страдающие хроническими болезнями, или уже вышедшие из призывного возраста. Необходимо разбираться в каждом таком случае отдельно, а если допущена ошибка – повторю, её нужно исправить, вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания", - сказал Путин.

Также Путин сказал, что "без суеты, спокойно, но быстро, детально, основательно – нужно разобраться" со случаями, когда высококлассных востребованных специалистов, мобилизуют не по своим специальностям, отказывают в призыве квалифицированным добровольцам.

Путин отметил, что по его поручению "в призывные комиссии, которые возглавляют главы регионов, включены и прокуроры соответствующих уровней" и попросил Генпрокурора, глав регионов незамедлительно реагировать на каждый сигнал.

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Теги: 
Путин  Совбез  частичная мобилизация  законность  эффективность 

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