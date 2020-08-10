10 августа. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии, поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.
«Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности», - говорится в телеграмме.
Президентские выборы прошли в Белоруссии в воскресенье, 9 августа. По предварительным данным Центризбиркома страны Лукашенко набрал на выборах 80,23% голосов. Штаб его ближайшей преследовательницы Светланы Тихановской заявил, что не признает итоги выборов, объявленные ЦИК.
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