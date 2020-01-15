15 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



Путин провел рабочую встречу с Мишустиным, где и предложил ему возглавить правительство. Заручившись согласием, президент внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.



Мишустин, которому в марте исполнится 54 года, руководит ФНЛ с 2010 года. Ни в одной из партий не состоит.



Ранее в среду правительство РФ в полном составе ушло в отставку.