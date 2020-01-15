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Власть     15.01.2020 19:22

Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина на должность премьер-министра

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Теги:  Михаил Мишустин  Мишустин  Владимир Путин  Путин  правительство  Госдума 

15 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин провел рабочую встречу с Мишустиным, где и предложил ему возглавить правительство. Заручившись согласием, президент внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.

Мишустин, которому в марте исполнится 54 года, руководит ФНЛ с 2010 года. Ни в одной из партий не состоит.

Ранее в среду правительство РФ в полном составе ушло в отставку.


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Теги: 
Михаил Мишустин  Мишустин  Владимир Путин  Путин  правительство  Госдума 

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