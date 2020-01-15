15 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин провел рабочую встречу с Мишустиным, где и предложил ему возглавить правительство. Заручившись согласием, президент внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.
Мишустин, которому в марте исполнится 54 года, руководит ФНЛ с 2010 года. Ни в одной из партий не состоит.
Ранее в среду правительство РФ в полном составе ушло в отставку.
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