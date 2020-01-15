15 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному собранию предложил вынести на общественное обсуждение поправки в конституцию.



По словам Путина, необходимости в принятии новой конституции нет, но необходимо закрепить приоритет Конституции в российском правовом пространстве.



Соответствующая поправка предусматривает, что в России требования международного законодательства и договоров могут действовать в только в той части, в которой они не противоречат Конституции.