28 мая. Mossovetinfo.ru – Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев намерен вновь баллотироваться на этот пост на выборах в сентябре 2018 года, сообщается на официальном сайте прави...

26 мая. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об участии в выборах мэра столицы в 2018 году. «Я решил выдвинуть свою кандидатуру в мэры Москвы», - сказал Собянин на празд...