21 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении режиссеру Никите Михалкову звания «Герой Труда Российской Федерации», сообщается на официальном сайте Кремля.
Звание присвоено «за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу».
21 октября Никите Михалкову исполняется 75 лет.
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