21 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении режиссеру Никите Михалкову звания «Герой Труда Российской Федерации», сообщается на официальном сайте Кремля.



Звание присвоено «за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу».



21 октября Никите Михалкову исполняется 75 лет.