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Власть     21.10.2020 10:42

Путин присвоил Никите Михалкову звание «Герой Труда»

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Теги:  Владимир Путин  Никита Михалков  Герой Труда 

21 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении режиссеру Никите Михалкову звания «Герой Труда Российской Федерации», сообщается на официальном сайте Кремля.

Звание присвоено «за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу».

21 октября Никите Михалкову исполняется 75 лет.


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Теги: 
Владимир Путин  Никита Михалков  Герой Труда 

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