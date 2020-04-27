27 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда врачу Леониду Рошалю и артисту Юрию Соломину, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В указе говорится, что звание Героя труда Соломину и Рошалю присвоено «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».
Леонид Рошаль – известный российских педиатр и хирург, общественный деятель. Доктор медицинских наук, профессор. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (с 2015), директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Президент Национальной медицинской палаты. Награжден российскими и зарубежными орденами и медалями, лауреат различных премий.
Юрий Соломин известный российский актер и режиссер, Народный артист СССР, театральный педагог. С 1988 года художественный руководитель Государственного академического Малого театра России. За свою карьеру сыграл более 120 ролей в кино и более 50 ролей в театре. Как режиссер снял более 10 фильмов и поставил более 10 спектаклей как Малом театре, так и в театрах Болгарии и Финляндии. Награжден орденами и медалями, лауреат многочисленных премий.
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