24 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщается на официальном сайте Кремля.
Путин проинформировал Асада о передаче сирийской стороне зенитно-ракетного комплекса С-300. Ранее о решении передать сирийской стороне комплекс С-300 сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Башар Асад выразил Путину соболезнования в связи с гибелью 15 российский военнослужащих, находившихся в сбитом самолете Ил-20. Самолет был сбит сирийскими ПВО. В Минобороны России заявили, что российский самолет был подставлен под удар израильскими самолетами, проводившими атаку сирийских объектов.
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