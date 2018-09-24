24 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщается на официальном сайте Кремля.



Путин проинформировал Асада о передаче сирийской стороне зенитно-ракетного комплекса С-300. Ранее о решении передать сирийской стороне комплекс С-300 сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.



Башар Асад выразил Путину соболезнования в связи с гибелью 15 российский военнослужащих, находившихся в сбитом самолете Ил-20. Самолет был сбит сирийскими ПВО. В Минобороны России заявили, что российский самолет был подставлен под удар израильскими самолетами, проводившими атаку сирийских объектов.