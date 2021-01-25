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Власть     25.01.2021 16:16

Путин прокомментировал «расследование» Навального о его дворце

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Теги:  Владимир Путин  расследование  комментарий 

25 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин на встрече со студентами российских ВУЗов прокомментировал «расследование» о якобы принадлежащем ему дворце в Геленджике.

Президент рассказал, что не смотрел «расследование» целиком, так как у него нет на это времени, однако просмотрел видеоподборки, которые подготовили помощники.

«Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», - приводит слова Путина РИА Новости.

Также президент заявил, что в расследовании упоминаются как его родственники и знакомые, так и люди, которых он «в глаза не видел».

Путин напомнил, что информация об этом «дворце» периодически муссируется уже более 10 лет, при этом часть материалов расследования - просто монтаж и компиляция. Направлено все это на то, чтобы «промыть» мозги россиян.

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Теги: 
Владимир Путин  расследование  комментарий 

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