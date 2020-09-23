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Власть     23.09.2020 14:04

Путин: россиянам с низким доходом надо помочь изменить свою жизнь

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Теги:  Владимир Путин  бедность  Совет Федерации 

23 сентября. Mossovetinfo.ru - Россиянам с низким доходом необходимо помочь изменить свою жизнь и преодолеть сложные жизненные обстоятельства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации.

«Нужно помочь гражданам с низкими доходами в целом, вообще, помочь им преодолеть сложные жизненные обстоятельства, помочь людям изменить свою жизнь, жизнь своих близких», - заявил президент.

По мнению президента, главным инструментом в борьбе с бедностью должен стать социальный контракт. Путин напомнил, что со следующего года социальный контракт будет внедрятся по всей стране, на реализацию программы в ближайшие три года в регионы будет направлено более 26 миллиардов рублей.

Также президент заявил, что зарплаты ниже МРОТ недопустимы, так как противоречат Конституции.


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Теги: 
Владимир Путин  бедность  Совет Федерации 

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