18 сентября, Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин согласился обсудить «ремонт» избирательной системы в стране, этот вопрос он обсудил на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, сообщается на официальном сайте Кремля.



Путин отметил, что вопросы избирательной и политической системы обсуждаются постоянно.



«Это живой организм, и мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что нужно по ходу дела поправить, что усовершенствовать, сделать более эффективным, работающим на благо народа России», - отметил президент России.



В ответ Геннадию Зюганов сообщил, что у КПРФ есть идеи поправок в избирательное законодательство и партия готова внести их на рассмотрение Госдумы, если они будут поддержаны президентом страны.



Также Зюганов предложил собрать лидеров всех фракций, чтобы обсудить возможные изменения в избирательном законодательстве.