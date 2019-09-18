18 сентября, Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин согласился обсудить «ремонт» избирательной системы в стране, этот вопрос он обсудил на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, сообщается на официальном сайте Кремля.
Путин отметил, что вопросы избирательной и политической системы обсуждаются постоянно.
«Это живой организм, и мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что нужно по ходу дела поправить, что усовершенствовать, сделать более эффективным, работающим на благо народа России», - отметил президент России.
В ответ Геннадию Зюганов сообщил, что у КПРФ есть идеи поправок в избирательное законодательство и партия готова внести их на рассмотрение Госдумы, если они будут поддержаны президентом страны.
Также Зюганов предложил собрать лидеров всех фракций, чтобы обсудить возможные изменения в избирательном законодательстве.
17:23 Город (Москва и область) Участок Филевской линии метро будет закрыт 21 и 22 сентября
17:18 Происшествия Сбой произошел вечером 18 сентября на серой ветке метро
17:12 Власть Путин согласился с мнением о необходимости «ремонта выборной системы»
15:49 Город (Москва и область) Строительство метро до аэропорта Внуково начнется до конца 2019 года
14:26 Общество Москвичей предупредили об аномально низком давлении и недостатке кислорода 18 сентября
12:48 Общество Средний возраст электронного избирателя на выборах в Мосгордуму составил 37,4 года
15:18 Власть Бунимович попросил городские СМИ подумать о городе и не искать «шпильки у оппозиции»
08:23 Город (Москва и область) Парки Москвы подготовили для горожан осеннюю программу
12:11 Общество Резкие колебания атмосферного давления ожидаются в Москве на неделе 16-22 сентября
09:10 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в Москве 14 и 15 сентября