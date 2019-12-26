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Власть     26.12.2019 11:23

Путин уволил главу УВД метрополитена Москвы

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Теги:  Владимир Путин  МВД  метро  кадры  увольнение 

26 декабря. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления внутренних дел на Московском метрополитене генерал-майора Николая Савченко, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что генерал-майор Савченко в середине ноября подал рапорт об отставке по собственному желанию в связи с выслугой лет. В 2019 году Савченко исполнилось 58 лет.

Приказом начальника главного управления МВД временно исполняющим обязанности начальника УВД на московском метрополитене назначен Шамиль Сибанов, который ранее занимал должность начальника УВД Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы.


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Теги: 
Владимир Путин  МВД  метро  кадры  увольнение 

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