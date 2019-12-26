26 декабря. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления внутренних дел на Московском метрополитене генерал-майора Николая Савченко, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что генерал-майор Савченко в середине ноября подал рапорт об отставке по собственному желанию в связи с выслугой лет. В 2019 году Савченко исполнилось 58 лет.
Приказом начальника главного управления МВД временно исполняющим обязанности начальника УВД на московском метрополитене назначен Шамиль Сибанов, который ранее занимал должность начальника УВД Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы.
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