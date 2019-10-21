21 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин включил журналиста Кирилла Вышинского в состав Совета по правам человека, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Кирилл Вышинский, который возглавлял портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Вышинского обвинили в госизмене, а также в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с арестом Вышинского беспрецедентной и заявил, что глава РИА Новости Украина был арестован за свою профессиональную деятельность.
В общей сложности Вышинский провел в заключении более 400 дней. Суд по предъявленным ему обвинениям состоится позже.
В сентябре Вышинский был освобожден из-под стражи и отправлен в России в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, который состоялся 7 сентября.
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