21 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин включил журналиста Кирилла Вышинского в состав Совета по правам человека, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.



Кирилл Вышинский, который возглавлял портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Вышинского обвинили в госизмене, а также в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с арестом Вышинского беспрецедентной и заявил, что глава РИА Новости Украина был арестован за свою профессиональную деятельность.



В общей сложности Вышинский провел в заключении более 400 дней. Суд по предъявленным ему обвинениям состоится позже.



В сентябре Вышинский был освобожден из-под стражи и отправлен в России в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, который состоялся 7 сентября.