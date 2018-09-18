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Власть     18.09.2018 12:12

Путин выразил соболезнования родственникам членов экипажа Ил-20

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Теги:  Владимир Путин  Дмитрий Песков  соболезнования  самолет  Сирия 

18 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам экипажа российского Ил-20, сбитого в Сирии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент глубоко соболезнует всем родным, близким и сослуживцам членов экипажа погибшего самолета», - заявил Песков.

Российский разведывательный самолет Ил-20 был сбит над Средиземным морем ракетой сирийских ПВО. Погибли 15 человек. По заявлению официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, российский самолет под удар сирийских ПВО подставили израильские самолеты, атаковавшие территорию Сирии.


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Теги: 
Владимир Путин  Дмитрий Песков  соболезнования  самолет  Сирия 

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