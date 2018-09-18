18 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам экипажа российского Ил-20, сбитого в Сирии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



«Президент глубоко соболезнует всем родным, близким и сослуживцам членов экипажа погибшего самолета», - заявил Песков.



Российский разведывательный самолет Ил-20 был сбит над Средиземным морем ракетой сирийских ПВО. Погибли 15 человек. По заявлению официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, российский самолет под удар сирийских ПВО подставили израильские самолеты, атаковавшие территорию Сирии.