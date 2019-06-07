7 июня. Mossovetinfo.ru – В России с 2020 года вырастет размер материнского капитала, сообщила в ходе Петербургского международного экономического форума вице-премьер Татьяна Голикова.
При этом Голикова отметила, что конкретную сумму называть пока рано, она станет известна, когда появится прогноз социально-экономического развития и будет определен индекс увеличения.
Голикова также отметила, что в правительстве разрабатывают меры для стимулирования рождения первого ребенка, однако отказалась сообщить, какие конкретные меры могут быть предприняты.
Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. За рождение второго ребенка и последующих детей выдается сертификат на сумму 453,026 тысячи рублей. Его можно использовать на улучшение жилищных условий, на образование детей или на пенсию для матери. При этом, во избежание растраты, сертификат запрещено обналичивать.
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