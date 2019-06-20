Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Власть     20.06.2019 13:07

Результаты реализации нацпроектов должны ощущаться уже сейчас

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Владимир Путин  прямая линия с Владимиром Путиным  национальные проекты 

20 июня. Mossovetinfo.ru – результаты реализации нацпроектов должны ощущаться уже сейчас, в этом году, заявил президент России Владимир Путин в ходе традиционной прямой линии.

Путин отметил, что деньги вкладываются во все нужные сферы, и это должно обеспечить прорывное развитие страны, сделать экономику высокотехнологичной и обеспечить рост производительности труда. Все это вместе должно привести к улучшению качества жизни населения.

В то же время, Путин рассказал, что предусмотрена и персональная ответственность министров за реализацию национальных проектов.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Владимир Путин  прямая линия с Владимиром Путиным  национальные проекты 

Возврат к списку

Лента новостей

13:07 Власть Результаты реализации нацпроектов должны ощущаться уже сейчас

12:56 Город (Москва и область) В московском метро пассажирам начали раздавать питьевую воду из-за жары

12:40 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют 20 июня в центре Москвы из-за выпускного бала

11:23 Город (Москва и область) Открылись четыре новые станции красной ветки метро

11:13 Город (Москва и область) Церемонию развода караулов в Кремле перенесли с 22 на 23 июня

Актуальные материалы

21:29 Город (Москва и область) В Москве до конца года благоустроят 162 зеленых территории

13:06 Город (Москва и область) Схема одномандатных округов на выборах в Мосгордуму

14:00 Город (Москва и область) Начались работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро

22:14 Город (Москва и область) Две улицы в центре Москвы перекроют в связи митингом в поддержку Голунова 16 июня

20:55 Общество Список кандидатов от КПРФ в депутаты Мосгордумы 7-го созыва

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru