20 июня. Mossovetinfo.ru – результаты реализации нацпроектов должны ощущаться уже сейчас, в этом году, заявил президент России Владимир Путин в ходе традиционной прямой линии.



Путин отметил, что деньги вкладываются во все нужные сферы, и это должно обеспечить прорывное развитие страны, сделать экономику высокотехнологичной и обеспечить рост производительности труда. Все это вместе должно привести к улучшению качества жизни населения.



В то же время, Путин рассказал, что предусмотрена и персональная ответственность министров за реализацию национальных проектов.