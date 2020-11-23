23 ноября. Mossovetinfo.ru – Глава Роспотребназора Анна Попова попросила премьер-министра Михаила Мишустина сделать рекомендации по работе бизнеса в период пандемии обязательными к исполнению.



В ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, Попова сообщила, что среди работающих граждан показатели заболеваемости коронавирусом самые высокие по сравнению с другими категориями.



Кроме того, Попова отметила необходимость усиления контроля за соблюдением ограничений, введенных в регионах из-за коронавируса.



Мишустин согласился с предложением Поповой и дал поручение Роспотребнадзору проработать вопрос перевода рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса в санитарные правила, обязательные к исполнению.