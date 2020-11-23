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Власть     23.11.2020 17:09

Роспотребнадзор предложил сделать рекомендации по коронавирусу обязательными к исполнению

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Теги:  коронавирус  Роспотребнадзор  Михаил Мишустин  рекомендации  правила 

23 ноября. Mossovetinfo.ru – Глава Роспотребназора Анна Попова попросила премьер-министра Михаила Мишустина сделать рекомендации по работе бизнеса в период пандемии обязательными к исполнению.

В ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, Попова сообщила, что среди работающих граждан показатели заболеваемости коронавирусом самые высокие по сравнению с другими категориями.

Кроме того, Попова отметила необходимость усиления контроля за соблюдением ограничений, введенных в регионах из-за коронавируса.

Мишустин согласился с предложением Поповой и дал поручение Роспотребнадзору проработать вопрос перевода рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса в санитарные правила, обязательные к исполнению.


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Теги: 
коронавирус  Роспотребнадзор  Михаил Мишустин  рекомендации  правила 

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