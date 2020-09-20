Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Кореей

20 сентября. Mossovetinfo.ru – Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Кореей. Об этом сообщает на сайте правительства РФ. Ограничения были введены весной в рамках борьбы с распространениям коронавируса.



В распоряжении, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным, речь идет только о воздушных пунктах пропуска.