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Власть     20.09.2020 15:51

Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Кореей

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Теги:  коронавирус  авиасообщение 

20 сентября. Mossovetinfo.ru – Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Кореей. Об этом сообщает на сайте правительства РФ. Ограничения были введены весной в рамках борьбы с распространениям коронавируса.

В распоряжении, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным, речь идет только о воздушных пунктах пропуска.

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Теги: 
коронавирус  авиасообщение 

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