29 октября. Mossovetinfo.ru – В борьбе с коронавирусом российская система здравоохранения испытывает максимальную нагрузку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Когда идет максимальная нагрузка на какую-то систему, то тестируются все узлы и механизмы. В данном случае у нас идет максимальная нагрузка на систему здравоохранения», - приводит слова Пескова РИА Новости.
Пресс-секретарь президента отметил, что в некоторых регионах достигнута критическая черта в борьбе с коронавирусом. В частности, в ряде регионов заняты более 90% коек, зарезервированных для больных коронавирусом, есть потребность во врачах, медицинском персонале, лекарствах. По словам Пескова, все это создает «очень большие трудности».
Песков заявил, что в связи со сложной ситуацией, все службы и все ответственные чиновники работают фактически в круглосуточном режиме. При этом, по словам пресс-секретаря, такая сложная ситуация лишний раз напоминает об ответственности каждого за свое здоровье. Эта ответственность должна проявляться в следовании рекомендациям по борьбе с распространением коронавируса, которые дают врачи.
Песков отказался отвечать на вопрос о том, когда может быть достигнута победа над коронавирусом. Он напомнил, что человечество столкнулось с новым вирусом меньше года назад, про него еще многое непонятно.
Ранее сообщалось, что в России обновлены максимумы по числу новых случаев заражения и случаев смерти от коронавируса за сутки.
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