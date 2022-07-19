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Власть     19.07.2022 15:18

Росздравнадзор считает необходимым субъектам РФ активизировать вакцинацию по коронавирусу

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Теги:  Росздравнадзор  коронавирус  вакцинация  COVID-19 

19 июля. Mossovetinfo.ru - Росздравнадзор считает необходимым субъектам РФ активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования ву связи с ростом в настоящее время в стране заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19, сказала Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова на совещании с Территориальными органами, - сообщил телеграмм-канал ведомства.

«В связи с этим субъектам Российской Федерации необходимо активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования», сказала А.Самойлова.

С 20 июля в Росздравнадзоре начнутся ежедневные тематические заслушивания по 5-7 субъектов РФ о сложившейся ситуации.

Напомним, что 12 июля Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу в столице в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в большинстве стран Европы рекомендовал носить маски в закрытых общественных помещениях.

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Теги: 
Росздравнадзор  коронавирус  вакцинация  COVID-19 

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