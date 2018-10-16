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Власть     16.10.2018 09:58

Собянин внес в Мосгордуму проект закона о бюджете

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Теги:  бюджет  законы  Мосгордума  бюджет Москвы  Сергей Собянин 

17 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Московскую городскую Думу проект закона О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Доходы бюджета столицы в 2019 год составят 2 трлн 326 млрд 633,5 млн руб., в 2020 год - 2 трлн 446 млрд 799,1 млн руб., в 2021 год - 2 трнл 586 млрд 53,0 млн руб.

Расходы бюджета составят: в 2019 год - 2 трлн 602 млрд 642,6 млн руб., в 2020 год - 2 трлн 686 млрд 477,6 млн руб., в 2021 год - 2 трлн 765 млрд 909,2 млн руб.

Дефицит бюджета в 2019 год составит 276 млрд 9 млн 117,9 тыс. руб., в 2020 год - 239 млрд 678 млн 517,5 тыс. руб., в 2021 год - 179 млрд 856 млн 214,3 тыс. руб.

Собянин ранее заявил, что бюджет Москвы, как и прежде, является социальным бюджетом. Более половины всех средств будут направлены на образование, здравоохранение, социальную защиту, культуру, развитие спорта.


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Теги: 
бюджет  законы  Мосгордума  бюджет Москвы  Сергей Собянин 

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