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Власть     22.05.2020 12:33

ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции

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Теги:  Конституция  ЦИК  референдум  подготовка  финансирование 

22 мая, Mossovetinfo.ru - Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала постановление об отмене ранее принятых решения по приостановке финансирования подготовки к голосованию по поправкам в Конституции. Эти решения были приняты в связи с различными ограничениями на проведение массовых мероприятий в связи с режимом пандемии по коронавирусу.

По мнению ряда экспертов и источников федеральных СМИ, в настоящее время изучается возможность, если будет снижаться уровень заболеваемости коронавирусом, провести голосование по "одобрению" уже вступивших в законную силу поправок в Конституцию 24 июня. В дин день с Парадом Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Рассматриваются и другие, более поздние даты проведения референдума и Парада.

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Теги: 
Конституция  ЦИК  референдум  подготовка  финансирование 

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