ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции

22 мая, Mossovetinfo.ru - Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала постановление об отмене ранее принятых решения по приостановке финансирования подготовки к голосованию по поправкам в Конституции. Эти решения были приняты в связи с различными ограничениями на проведение массовых мероприятий в связи с режимом пандемии по коронавирусу.



По мнению ряда экспертов и источников федеральных СМИ, в настоящее время изучается возможность, если будет снижаться уровень заболеваемости коронавирусом, провести голосование по "одобрению" уже вступивших в законную силу поправок в Конституцию 24 июня. В дин день с Парадом Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.



Рассматриваются и другие, более поздние даты проведения референдума и Парада.