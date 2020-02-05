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Власть     05.02.2020 17:23

У аптек, завышающих цены, надо отбирать лицензию - Путин

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Теги:  Владимир Путин  коронавирус  аптеки  цены  лицензии 

5 февраля. Mossovetinfo.ru – У аптек, которые подняли цены на лекарства и медицинские маски в связи с эпидемией коронавируса, необходимо отбирать лицензии, заявил президент страны Владимир Путин на совещании с членами российского правительства.

О завышении цен на лекарственные препараты и медицинские маски «в отдельной аптечной сети» доложила вице-премьер, руководитель штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России Татьяна Голикова.

«Лицензии надо у них отбирать, вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться. Надо выявить таких по каждой организации и принять решения, чтобы неповадно было в следующий раз», - заявил Путин.

Президент страны отметил, что аптечная сеть в России обширная, поэтому закрытие некоторых аптек, завышающих цены, не приведет к нехватке лекарств.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в конце декабря в китайском городе Ухань, который находится в центральной части страны. Возбудитель болезни был установлен – это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения по всему миру превысило 24,5 тысячи человек, 492 человека погибли.


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Теги: 
Владимир Путин  коронавирус  аптеки  цены  лицензии 

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