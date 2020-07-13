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Власть     13.07.2020 12:43

У России есть шанс кардинально решить жилищный вопрос - Путин

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Теги:  Владимир Путин  жилье 

13 июля. Mossovetinfo.ru – У России впервые есть шанс решить вопрос обеспечения граждан жильем в масштабах всей страны, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос. И нужно не упустить этот шанс», - заявил президент России.

По словам Путина, вопрос обеспечения жильем является одним из фундаментальных условий нормальной жизни людей и поручил правительству страны и вице-премьеру Марату Хуснуллину обратить особое внимание на данный вопрос.

Ранее в ходе заседания президент России поручил подготовить проект указа о национальных целях страны до 2030 года. В качестве одной из основных задач на предстоящее десятилетие Путин назвал формирование современной среды для жизни российских семей и для развития человека.


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Теги: 
Владимир Путин  жилье 

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