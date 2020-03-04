4 марта. Mossovetinfo.ru – В Госдуме доработали ко второму чтению законопроект, которые регламентирует продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в жилых домах, сообщают «Ведомости».



Речь идет о маленьких кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых домов, которые торгуют алкоголем в ночное время. Жильцы часто жалуются на шум от посетителей подобных заведений.



Законопроект предлагает предоставить региональным властям право ограничивать время продажи и распития алкоголя в подобных заведениях. Ограничения могут быть увязаны со временем, установленном для продажи алкоголя в магазинах на федеральном уровне – с 08:00 до 23:00.



Кроме того, возможно установление на федеральном уровне нормы о минимальном размере площади зала обслуживания в подобных заведениях. Она должна составить не менее 20 квадратных метров.