4 марта. Mossovetinfo.ru – В Госдуме доработали ко второму чтению законопроект, которые регламентирует продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в жилых домах, сообщают «Ведомости».
Речь идет о маленьких кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых домов, которые торгуют алкоголем в ночное время. Жильцы часто жалуются на шум от посетителей подобных заведений.
Законопроект предлагает предоставить региональным властям право ограничивать время продажи и распития алкоголя в подобных заведениях. Ограничения могут быть увязаны со временем, установленном для продажи алкоголя в магазинах на федеральном уровне – с 08:00 до 23:00.
Кроме того, возможно установление на федеральном уровне нормы о минимальном размере площади зала обслуживания в подобных заведениях. Она должна составить не менее 20 квадратных метров.
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