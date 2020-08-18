18 августа. Mossovetinfo.ru – Средства на дополнительные выплаты на детей до 16 лет за август могут быть найдены, но для этого нужно, чтобы соответствующее решение приняли президент и правительство, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.



По словам Нилова, решение о выплатах должно быть консолидированным решением федерального центра. Для этого необходимо оценить имеющиеся резервы. При этом, технологически такое решение можно принять без принятия новых законов.



В мае 2020 года в ходе обращения к россиянам президент России Владимир Путин объявил о введении выплат семьям с детьми, в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса. В конце июня президент объявил, что что выплаты на детей будут произведены и в июле.