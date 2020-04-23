23 апреля. Mossovetinfo.ru – Конкретной даты до которой власти примут решение о снятии режима самоизоляции нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Песков заявил, что есть только «конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией», однако не стал разъяснять, что он имеет в виду.



В связи с распространением коронавируса президент России Владимир Путин 25 марта объявил о введении в России ограничительных мер, в частности был объявлен режим нерабочих дней. Позднее действие ограничительных мер было продлено до 30 апреля. В ряде регионов, в том числе в Москве и Московской области, были введены еще более жесткие ограничительные меры, чем по всей стране.