23 апреля. Mossovetinfo.ru – Конкретной даты до которой власти примут решение о снятии режима самоизоляции нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что есть только «конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией», однако не стал разъяснять, что он имеет в виду.
В связи с распространением коронавируса президент России Владимир Путин 25 марта объявил о введении в России ограничительных мер, в частности был объявлен режим нерабочих дней. Позднее действие ограничительных мер было продлено до 30 апреля. В ряде регионов, в том числе в Москве и Московской области, были введены еще более жесткие ограничительные меры, чем по всей стране.
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