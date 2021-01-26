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Власть     26.01.2021 10:50

В Совете безопасности РФ рассказали, зачем Западу нужен Навальный

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Теги:  Совет безопасности  Николай Патрушев  Алексей Навальный  Навальный 

26 января. Mossovetinfo.ru – Алексей Навальный нужен Западу для дестабилизации обстановки в России, организации социальных потрясений и майданов, заявил в интервью «Аргументам и фактам» секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

Патрушев заявил, что Навальный неоднократно грубо нарушал российское законодательство и напомнил, что он осужден за мошенничество в особо крупных размерах. За это он должен нести ответственность.

«Западу нужен этот деятель для дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых майданов. К чему это может привести, мы видим на примере Украины, которая на практике утратила свою самостоятельность».

Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево, куда он прибыл из Германии после прохождения лечения. На следующий день суд арестовал Навального на 30 суток по представлению ФСИН.

В субботу, 23 января, в Москве и ряде других городов России прошли акции оппозиции в поддержку Навального. В ходе акций было задержано до 3435 человек. В Москве СК РФ возбудил по итогам акций уголовные дела по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и статье 213 УК РФ (хулиганство). Позднее стало известно, что еще одно уголовное дело возбуждено по факту нарушения санитарных норм.

Руководителя ряда зарубежных стран потребовали освободить Навального, а также пригрозили России новыми санкциями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к зарубежным заявлениям по поводу Навального.

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Теги: 
Совет безопасности  Николай Патрушев  Алексей Навальный  Навальный 

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