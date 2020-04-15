15 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин выступит в среду, 15 апреля, перед заседанием правительства, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.



Обращение состоится после 15:00 перед совещанием с правительством по развитию радиоэлектронной промышленности страны.



Предыдущее обращение Путина к россиянам состоялось 8 апреля. В ходе обращения президент продлил режим нерабочих дней до 30 апреля, а также рассказал о новых мерах поддержки граждан, принятых властями страны в условиях распространения коронавируса.