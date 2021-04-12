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Власть     12.04.2021 19:31

Власти РФ подтвердили остановку ависообщения с Турцией

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Теги:  Татьяна Голикова  авиасообщение  Турция  приостановка 

12 апреля. Mossovetinfo.ru — Вице-премьер Татьяна Голикова объявила о прекращении авиасообщения с Турцией с 15 апреля до 1 июня, сообщает РИА Новости.

Речь идет как о чартерных, так и о регулярных рейсах. Регулярное авиасообщение будет ограничено двумя рейсами в неделю.

Кроме того, российским туроператорам рекомендовано в период прекращения авиасообщения приостановить продажу туров в Турцию.

Ранее о приостановке авиасообщения с Турцией сообщил РБК со ссылкой на источник в одной из российских авиакомпаний.

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Теги: 
Татьяна Голикова  авиасообщение  Турция  приостановка 

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