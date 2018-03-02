За нарушение антикоррупционного законодательства уволен замруководителя Московско-Окского управления Росрыболовства

2 марта /Mossovetinfo.ru/ - Заместитель руководителя Московско-Окского управления Росрыболовства уволен после вмешательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации за нарушения законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры.



По итогам проверки «заместитель руководителя Московско-Окского территориального управления Росрыболовства освобожден от замещаемой должности и уволен в связи с утратой доверия», - сообщает Генпрокуратура.



«Установлено, что чиновник представил недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, государственным гражданским служащим нарушены нормы Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Росрыболовства и его территориальных органов», - отмечается в сообщении.