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Власть     18.02.2020 12:07

Законопроект о снижении НДС до 15% внесен в Госдуму

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Теги:  Госдума  законопроекты  НДС 

18 февраля. Mossovetinfo.ru – Партия «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект о снижении Налога на добавленную стоимость с 20 до 15%, сообщил журналистам лидер партии Сергей Миронов.

По словам Миронова, в партии абсолютно уверены, что предлагаемый законопроект поможет российской экономике.

По мнению авторов законопроекта, снижение ставки НДС поможет увеличить налогооблагаемую базу. Это принесет экономический эффект уже на третий год, дополнительная прибыль пойдет в бюджет.


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Теги: 
Госдума  законопроекты  НДС 

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