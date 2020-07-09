9 июля. Mossovetinfo.ru – С 1 августа в Москве возобновляю работу кружки и секции в рамках программы «Московское долголетие». Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.



На своем сайте мэр Москвы отметил, что занятия будут разрешены только при условии, что они будут проводиться на свежем воздухе. Занятия в помещения пока проводиться не будут.



Работа кружков и секций в рамках программы «Московское долголетие» была приостановлена 16 марта в связи с распространением коронавируса.



Москва поэтапно снимает ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Большинство ограничений были сняты в июне. В конце месяца в полном объеме возобновили работу центры госуслуг «Мои документы».