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Власть
09.07.2020, 12:35
С 13 июля в московских парках заработают аттракционы
9 июля. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 13 июля, в Москве снимаются все ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугого типа. Соответствующи...
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Власть
09.07.2020, 12:33
Занятия по программе «Московское долголетие» возобновятся с 1 августа
9 июля. Mossovetinfo.ru – С 1 августа в Москве возобновляю работу кружки и секции в рамках программы «Московское долголетие». Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. На своем ...
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Власть
09.07.2020, 12:32
Власти Москвы разрешили с 1 августа увеличить число зрителей на стадионах до 50%
9 июля. Mossovetinfo.ru – 7 июля. Mossovetinfo.ru – С 1 августа в Москве число зрителей спортивных соревнований будет увеличено до 50 процентов от вместимости спортивной арены. Соответствующий ука...