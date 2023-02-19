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Другое     19.02.2023 15:53

Грузовой корабль «Прогресс МС-21» завершил космический полет

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Теги:  Россия  космос  Роскосмос  Прогресс МС-21 

19 февраля, Mossovetinfo.ru - Сегодня, 19 февраля, грузовой корабль «Прогресс МС-21» был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана, сообщает Роскосмос.

"Вчера корабль отстыковался от российского малого исследовательского модуля «Поиск» Международной космической станции, проработав на ней более 3,5 месяцев.

Корабль «Прогресс МС-21» был запущен с космодрома Байконур 26 октября 2022 года ракетой-носителем «Союз-2.1а» и спустя двое суток доставил на МКС более 2,5 тонны грузов", отмечается в сообщении Роскосмоса.

«На грузовом корабле, который уже несколько месяцев пристыкован к станции, произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования. Ситуация в чем-то похожа на ту, что произошла с пилотируемым кораблем «Союз МС-22» в середине декабря 2022 года», — сообщалось 12 февраля.

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Теги: 
Россия  космос  Роскосмос  Прогресс МС-21 

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